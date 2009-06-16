Полякам дешевше відпочивати за кордоном

Варшава. Літній відпочинок на морі для поляків може обійтись утричі дешевше за кордоном, ніж на рідному узбережжі Балтійського моря, пише газета Polska в понеділок.

Газета відзначає, що, незважаючи на послаблення польського злотого до валют, закордонний відпочинок залишається значно дешевшим для поляків через прорахунки туристичних агентств, які викупили дуже багато путівок і тепер через брак попиту мусять продавати їх з величезними скидками.

За даними видання, двотижневий відпочинок сім’ї з трьох осіб у грецькій Халкіді коштує близько 1,3 тис доларів, в той час коли аналогічний відпочинок у Гдині на узбережжі Балтійського моря обійдеться у більш як 4 тисячі доларів.

Polska зауважує, що чотирнадцять днів в тризірковому готелі в Хургарді зі сніданком та підвечірком коштує 1,6 тис доларів. А аналогічні умови на польському узбережжі обійдуться на 600 доларів дорожче.

При цьому, за даними газети, чим вищий клас готелю, тим більша різниця між відпочинком у Польщі та за кордоном.

Експерти пояснюють це тим, що у Польщі готелі заробляють лише кілька літніх місяців на рік, що змушує власників підвищувати ціни, на відміну від багатьох південних країн, де туристичний сезон триває майже цілий рік.

Газета також зауважила, що через світову кризу, яка змусила багатьох економити та відмовлятись від запланованого відпочинку, продажі турпутівок у деяких операторів ринку впали на 50%.

За деяким оцінками, світовий туристичний ринок в цьому році може впасти на 25%.

Як повідомляв УНІАН, з квітня туристичні компанії у Польщі через спад продажу путівок через економічну кризу почали запроваджувати знижки, які сягають 50%.

Туристичний рух з Польщі за кордон в першому кварталі впав на 20%.

Водночас Польщу за перші чотири місяці поточного року відвідало близько 3,4 млн. туристів, що майже на 20% менше аналогічного періоду минулого року.

38 мільйона Польща з 2004 року входить до Європейського Союзу, а з 2007 року - до Шенгенської зони, в рамках якої громадяни всіх країн-учасниць зони можуть подорожувати без віз.