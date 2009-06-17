Молдова дозволить експорт вина у розлив

Власті Молдови намір дозволити експорт вина у розлив для вирішення проблем з виноматеріалами, що скупчилися на виноробницьких підприємствах країни з обов`язковим дотриманням стандартів якості даної продукції.

Як повідомили РБК у прес-службі голови молдавської держави, відповідну пропозицію фахівців галузі підтримав президент Молдови Володимир Воронін на засіданні, присвяченому цьому питанню.

Голова держави доручив Агропромисловому агентству "Молдова-вин" скликати представників господарюючих суб`єктів для розгляду ситуації.

За даними Агропромислового агентства "Молдова-вин", через три місяці в країні почнеться новий виноградарсько-виноробницький сезон, а технологічні ємкості на заводах заповнені. У зв`язку з цим експерти рекомендують терміново позбавлятися від ординарних сухих білих і червоних вин, організувати експорт виноматеріалів до Росії.

У агентстві відзначають, що на винзаводах Молдови на кінець травня 2009 р. було понад 26 млн. дал вина, зокрема 4 млн. дал для виробництва високоякісних сухих білих і червоних вин, 0,4 млн. дал - для вин з найменуванням по місцю походження, 17 млн. дал - для ординарних вин, 2 млн. дал - для ігристих вин, 1 млн. дал - кріплених виноматеріалів, 1,8 млн. дал виноматеріалів з винограду ізабельной групи.

Планується, що 3-4 млн. дал виноматеріалів буде направлено на дистиляцію, щоб позбавитися надлишків сировини і задовольнити потребу галузі в коньячних спиртах.

Частину вин пропонується використати для виробництва інших харчових продуктів: оцту, соків, сокових концентратів, слабких алкогольних напоїв тощо.

Молдова намір також активніше експортувати вина, зокрема до Китаю, США, Канади, Казахстану, Білорусії та інших країн.

Як зазначають фахівці "Молдова-вин", у січні-квітні ц.р. Молдова експортувала лише 3 млн. дал вин, на внутрішньому ринку продано 1 млн. дал.