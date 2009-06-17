АМК вимагає від нафтотрейдерів зниження цін на нафтопродукти

Антимонопольний комітет України (АМКУ) після підвищення наприкінці травня цін на високооктановий бензин виніс 174 вимоги до суб`єктів господарської діяльності про зниження цін на всій території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в.о. голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

«Антимонопольний комітет після травневого сплеску цін виніс 174 вимоги суб`єктам на всій території України. І скрізь, окрім Криму і міста Севастополя, до 4 червня ціни було знижено на 10-15 коп. за літр», - сказав він.

При цьому він відзначив, що регіональним органам управління АМКУ в Криму дано вказівки продовжити розслідування справи на території Криму і Севастополя, і винні компанії буде притягнуто до відповідальності.

Також О.МЕЛЬНИЧЕНКО відзначив, що найближчими днями і тижнями буде прийнято рішення про притягнення суб`єктів господарювання до відповідальності за порушення антимонопольного законодавства на ринках нафтопродуктів.