Вкладники банку «Причорномор'я» отримають гроші через банк «Хрещатик»

Фізичні особи – вкладники банку «Причорномор`я» отримають свої гроші з Фонду гарантування вкладів через банк «Хрещатик».

Про це сказано в повідомленні прес-служби банку «Хрещатик», розміщеному на його офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, банк "Хрещатик" виступить платіжним агентом щодо здійснення виплат вкладникам банку «Причорномор`я», що ліквідовується.

Це вже четвертий банк, всі вкладники якого можуть звертатися в банк «Хрещатик» для отримання гарантованих до відшкодування коштів. Раніше, згідно з рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, банк «Хрещатик» був визначений одним з восьми банків-агентів з виплати в 2009 році гарантованих сум вкладникам банку "Гарант", "Інтерконтинентбанка" і Київського універсального банку.

Розмір гарантованої до відшкодування суми по вкладах фізичних осіб банків, що ліквідовуються, включаючи відсотки, становить 150 тис. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Причорномор`я» (Дніпропетровськ) розпочало свою діяльність в квітні 1993 року.

На початок 2006 року акціонерами банку з частками більше 5% були: українсько-британське підприємство з іноземними інвестиціями «Укрвнешметаллкомплект» (13,67%), компанії «Інтертекс» (9,96%), «Ремтомед» (9,95%), «АБ Клуб» (6,28%) і «ЛСТ» (5,26%).

Статутний капітал банку на 1 липня 2008 року становив 85 млн. грн.

Із 30 січня 2009 року в банку «Причорномор`я» введена тимчасова адміністрація. Тимчасовим адміністратором призначений Юрій ШЕВЦОВ.

22 травня 2009 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії банку «Причорномор`я» і початку процедури його ліквідації.