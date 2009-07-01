Сьогодні в Полтаві відкриється меблевий гіпермаркет

У Полтаві сьогодні відкриється меблевий гіпермаркет «Мегаквартал Меблів» в рамках багатофункціонального комплексу «Київ»

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «Українська торгова гільдія», яка виступає ексклюзивним агентом з набору орендарів комплексу.

За повідомленням, загальна площа нового гіпермаркету складає біля 10 тис. кв. м Орендарями гіпермаркету стали «ЛІВС», «Килимове Поле», «Сакура», «Меблі-Декор», «Стіл і Стілець», MERX, BLEST, ТМ «Акант» та ін.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Укрросметал» 14 лютого ввела в експлуатацію першу чергу торгово-розважального центру "Київ" в Полтаві.

Нагадаємо, комплекс будують на території Полтавського турбомеханічного заводу (ПТМЗ), який входить до складу концерну "Укрросметал".

Загальний об`єм інвестицій в даний проект складає 400 млн. грн.

Довідка УНІАН. Концерн “Укрросметал” спеціалізується на виробництві насосного і компресорного устаткування. 85% продукції поставляють на російський ринок.

У концерн «Укрросметал» входять ВАТ ВНДІ “Компресормаш”, ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ВАТ «Глухівський завод «Електропанель», спільне російсько-українське підприємство ТОВ «Орелкомпресормаш», ЗАТ «Укррос-ЦІТ», Студія «Стиль Тіфані».