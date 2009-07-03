Криза скоротила кількість бажаючих відпочивати за кордоном

Глобальна економічна криза вже на 8% скоротила кількість бажаючих провести відпустку за кордоном, а протягом року кількість туристів, що поїдуть до іншої держави, стане меншою на 4-6% в порівнянні з минулим роком, повідомляє прес-служба ООН з посиланням на доповідь Всесвітньої туристичної організації.

У документі розглядають ситуацію на світовому ринку туризму за перші чотири місяці цього року.

За повідомленням прес-служби ООН, з січня до квітня масштаби міжнародного туризму скоротилися на 8% в порівнянні з відповідним періодом минулого року. На 10% зменшилася кількість туристів, що відвідали країни Європи. Це змусило експертів Всесвітньої туристичної організації переглянути прогноз розвитку галузі в 2009 році. Вони вважають, що в порівнянні з 2008 роком число туристів, що виїжджають за кордон, скоротиться на 4-6%

У доповіді організації, що входить в структуру ООН, наголошується, що головною причиною проблем в світовій туристичній галузі стала фінансово-економічна криза.

РИА Новости