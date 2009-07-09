У Київському зоопарку проведуть День ведмедя

У найближчу суботу, 11 липня, у Київському зоопарку в рамках просвітницькі акції пройде День ведмедя.

Як повідомляє прес-служба зоопарку, заходи розпочнуться об 11.00.

Відвідувачі зоопарку у цей день зможуть дізнатися багато цікавих фактів, зокрема, про повадки найбільшого за розмірами хижака України – Карпатського ведмедя, якого у дикій природі залишилося не більше 500 особин, побачити сім’ю уссурійських ведмедів – цей вид тварин в країнах СНД утримується лише у Київському зоопарку.

Дітей у цей день чекають веселі розваги з аніматорами, переодягненими у костюми ведмедів, та зоовікторини.

Також в зоопарку інформують щодо програми опіки над тваринами, прийнятої у травні 2008 року. Прес-служба зазначає, що син першого заступника Київського міського голови Анатолія ГОЛУБЧЕНКА - Артем взяв під опіку оленя Давида, який мешкає в столичному зоопарку.

У свою чергу сам перший заступник голови КМДА дав ім’я маленькому зубреняті, що два місяці тому народився у Мирона та Марти - пари зубрів, яких А.ГОЛУБЧЕНКО на початку цього року взяв під опіку. Малюка назвали Борею.