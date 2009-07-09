У санаторії "Перлина Карпат" знайшли сальмонелу та стафілокок

У закарпатському санаторії "Перлина Карпат", де сталося масове отруєння дітей, виявили сальмонелу та стафілокок.

Небезпечних збудників спеціалісти СЕС знайшли у змивах холодильників для зберігання риби та м’яса, на дошках для різання, у маслі "Селянське" та салаті зі свіжих овочів, повідомила головний лікар Закарпатської санітарно-епідеміологічної станції Віра ЧИЖ.

Такі продукти, за словами В.ЧИЖ, входили до меню, яке подавали відпочиваючим, що потім потрапили до лікарень із харчовим отруєнням.

Крім того, збудники сальмонели виявили у працівника харчоблоку та одного з офіціантів. Один із різновидів стафілококу висіяний у кухаря санаторію.

За словами головного лікаря СЕС, для повного з’ясування джерела та механізму потрапляння інфекції проводять подальші дослідження.

Водночас, перший віце-прем`єр Олександр Турчинов доручив в тижневий термін перевірити всі санаторно-курортні та оздоровчі установи на предмет дотримання санітарних норм і правил прийому та перебування в них дітей.

"У випадку виявлення порушень, винними займуться правоохоронні органи", - підкреслив Турчинов.

У ніч на 5 липня понад 70 дітей та дорослих потрапили до лікарень Львова, Тернополя та Хмельницького із харчовим отруєнням. Вони поверталися до Києва з відпочинку в санаторії "Перлина Карпат" на Закарпатті.

За кілька днів сталося інше масове отруєння в санаторії "Конвалія" в Дрогобичі на Львівщині. Там отруїлися 30 дітей та п`ятеро дорослих, з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт", вони госпіталізовані до місцевої лікарні.

ТСН