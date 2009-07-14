Старим людям "свинячий грип" не загрожує

Тільки люди, що народилися до 1918 року, дійсно мають імунітет проти вірусу нового грипу A/H1N1, такі висновки оприлюднила група вчених з Інституту медичних наук при Токійському університеті.

Учені взяли 216 зразків крові людей, що народилися після 1895 року, зі спеціального банку крові. Аналіз проводився на зразках сироватки крові, узятої в 1999 році, тобто до поширення "свинячого грипу". Він і показав, що імунітет проти нового грипу є лише у тих, кому більше 90 років.

Дослідники пояснюють це тим, що новий грип має багато подібних рис з "іспанкою" 1918 року, від епідемії якої у світі загинули, по різним підрахункам, від 25 до 40 млн. осіб. У тих, хто переніс "іспанку", могли утворитися антитіла, що реагують на новий грип.

"Освітній портал"