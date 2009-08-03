У Рівному збудують спорткомплекс із Льодовим палацом

У Рівному збудують великий спортивний комплекс, до якого входитимуть зал для ігрових видів спорту на три тисячі глядацьких місць, Льодовий палац та критий плавальний басейн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говорили на розширеній нараді в облдержадміністрації, яку провів її голова Віктор МАТЧУК.

Зазначили, що спорткомплекс збудують на одній із західних околиць обласного центру (в районі вулиці Макарова) і займатиме він 9 гектарів земель, які нині належать Обарівській сільській раді Рівненського району.

Депутати облради уже виділили 1 млн. грн. з обласного бюджету для виготовлення проектно-кошторисної документації цього проекту. Нині актуальним залишається пошук реальних інвесторів для його виконання.

Однак, керівники обласної та міської влад упевнені, що відповідні кошти знайдуться, і через кілька років споруди сучасного спорткомплексу прикрасять обласний центр.