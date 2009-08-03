В Житомирській області майже 29 тис. безробітних

В Житомирській області на 1 липня 2009 року зареєстровано майже 29 тис. безробітних - на 27% більше, ніж на 1 липня 2008 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сьогодні заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ігор ОРЛОВ.

«За півріччя в області створено 10,6 тис. нових робочих місць, а ліквідовано 9,5 тис.», - зазначив він.

За словами І.ОРЛОВА, в Баранівському, Володарсько-Волинському, Народицькому, Попільнянському, Романівському районах, містах Бердичеві та Коростені кількість ліквідованих робочих місць перевищує кількість створених. Завдання щодо створення нових робочих місць виконується лише у Бердичівському районі, у ряді районів воно виконано лише на 30%.

За даними заступника губернатора області, наразі найбільший рівень безробіття зареєстрований у Володарсько-Волинському районі (понад 10%), Романівському (7,4%), Червоноармійському і Любарському (по 6,5%) районах області.

Напружена ситуація спостерігається на ринку праці у Попільнянському районі Житомирщини, де на одне вільне робоче місце претендують 224 особи, а також Ємільчинському (133 особи), Радомишльському (84 особи) та Черняхівському районах (81 особа).

Водночас І.ОРЛОВ уточнив, що за перше півріччя темпи зростання офіційно зареєстрованого безробіття у Житомирській області дещо уповільнилися, внаслідок чого рівень безробіття зменшився з 4,3% (станом на 1 січня) до 3,8% (станом на 1 липня).