Британські профспілки хочуть обмежити висоту підборів

Представники Конгресу британських профспілок виступили з пропозицією законодавчо обмежити висоту підборів, які жінки можуть носити на роботі. Про це пише The Daily Telegraph.

Профспілкові діячі (як відзначає видання, більшість з них - чоловіки) стурбовані тим, що регулярне носіння високих підборів призводить до різних захворювань і травм голеностопа. За даними профспілок, через такі захворювання британці щорічно пропускають два мільйони робочих днів. "Підбори можуть виглядати гламурно на червоній доріжці, але є неприйнятними у повсякденній робочій обстановці", - йдеться в заяві конгресу.

Особливе обурення представників профспілки викликає те, що в деяких компаніях підбори є частиною дрес-коду. Особливо це стосується підприємств роздрібної торгівлі, співробітниці яких часто примушують щодня носити високі підбори.

На думку профспілкових діячів, висота підборів, які жінки носять на роботу, не має перевищувати чотирьох сантиметрів, а якщо робота пов`язана з перебуванням на ногах протягом тривалих проміжків часу - двох сантиметрів. При цьому підставка підборів повинна бути широкою: "шпильки" здаються профспілкам найбільш шкідливими.

Член британського парламенту Надін ДОРРІС розкритикувала ініціативу профспілок, заявивши, що якби в законодавчих зборах заборонили носіння високих підборів, зі своїм зростом близько 160 сантиметрів вона б загубилася серед парламентаріїв-чоловіків.

“Хрещатик”