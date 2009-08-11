Дві третини росіян обходяться без інтернету

Більше половини 140-мільйонного населення Росії ніколи не користувалося комп`ютером, а майже 70% не виходить в інтернет, показало опитування Левада-центру.

Крім того, за даними дослідження, у кожного п`ятого жителя РФ досі немає особистого мобільного телефону.

Репрезентативне опитування, що дозволило зробити такі висновки, проводили 17-20 липня. У ньому брали участь 1600 жителів 128 населених пунктів 46 регіонів РФ. Статистична похибка опитування не перевищує 3,4 відсотки.

Дослідження показало, що щодня або кілька разів на тиждень комп`ютером користується 29% росіян, 9% робить це раз в тиждень, 1% - приблизно раз на місяць, а 56% - ніколи.

Водночас, інтернетом щодня користуються 17% жителів РФ, а 67% обходяться без глобальної мережі. 8% росіян заходять в інтернет раз у тиждень, 2% - раз на місяць.

За даними Левада-центру, 73% ніколи не користувалися електронною поштою і лише 13% роблять це щоденно.

Комп`ютер та інтернет найбільше потрібні молоді, керівникам і людям з вищою освітою, а також жителям великих міст, з`ясували соціологи.

“Рейтер”