Продаж вермутів «Маренго» в Україні в І півріччі зріс у 4,6 раза

ТОВ «Національні Алкогольні Традиції» Групи компаній «Баядера», одного з найбільших виробників алкогольних напоїв, за перше півріччя 2009 р. збільшило реалізацію вермутів «Маренго» в Україні в 4,6 раза, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 р., до 127,8 тис. дал.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Активне зростання продажу вермутів «Маренго» пояснюють кількома причинами. По-перше, вдосконалена рецептура вермутів і технологія їх виробництва. По-друге, розширена смакова лінійка вермутів – завод «Коблево» почав виробництво рожевого вермута, який є найпопулярнішим в Європі серед жіночої аудиторії. По-третє, був проведений повний ре-дизайн торгової марки «Маренго»», - пояснив директор з маркетингу ТОВ «НАТ» Групи компаній «Баядера» Дмитро САМСОНЕНКО.

У компанії нагадали, що винзавод «Коблево» випускає чотири позиції вермутів «Маренго»: три білих - Marengo Bianco Classic, Marengo Bianco Dry, Marengo Bianco Original і один рожевий - Marengo Rosso Classic.

Довідка УНІАН. Винзавод «Коблево» входить до складу Групи компаній «Баядера».

Група «Баядера» під управлінням ТОВ «Баядера Холдинг» займається виробництвом власних торгових марок алкогольних напоїв, а також імпортом і дистрибуцією ЛГВ. Працює на ринку з 1991 року.

До групи входять: ТОВ "Баядера Холдинг" - компанія, що управляє; ТОВ "Національні Алкогольні Традиції" (Україна) (ТОВ «НАТ») - маркетинг і управління виробництвом; ТОВ "Національна горілчана компанія" (ТОВ «НВК») – завод-виробник ликерогорілчаної продукції: ТМ «Хлібний Дар», ТМ «Цельсій», ТМ «Козацька Рада», ТМ «Перша Гільдія», ТМ «Байка», ТМ «La Fеmme», ТМ «Моя»; ВАТ "Коблево" - виробництво винної продукції: ТМ «Коблево», ТМ «Bon Vin», ТМ «Маренго»; ТОВ "Баядера Імпорт" – ексклюзивний імпортер і дистриб`ютор на території України алкогольної продукції; ПП "Баядера" – дистриб`ютор власних алкогольних брендів на території України; ТОВ "Національні алкогольні традиції" (Росія) – дистрибуція алкогольних напоїв на території РФ.