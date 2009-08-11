У Євпаторії відкриють "університет третього покоління" для пенсіонерів

Восени в Євпаторії, на базі територіального центру з обслуговування пенсіонерів, розпочне роботу новий "університет третього покоління". Про це повідомила начальник управління праці і соціального захисту населення Євпаторійської міської ради Поліна БІТОВТ.

За її словами, новий університет призначений лише для людей похилого віку, більшість з яких обслуговує територіальний центр. П.БІТОВТ розповіла, що в цьому ВНЗ планують відкрити два факультети - правознавства і здорового способу життя, а всі лекції тут проводитимуть безкоштовно.

Вона також додала, що окрім лекцій в новому ВНЗ проводитимуть культурно-масові роботи, круглі столи з найбільш актуальних питань.

Як повідомила П.БІТОВТ, досвід створення подібних ВНЗ в Україні вже є. Так, за її інформацією, "університет третього покоління" вже впродовж 4-х років працює в місті Ковелі Волинської області, а також в Шевченківському районі Києва.

Начальник управління праці і соціального захисту населення проінформувала, що вже проводять зарахування в університет, а 60% бажаючих вчитися пенсіонерів отримали в минулому вищу або середню спеціальну освіту. Водночас, фахівець додала, що регулярні заняття за вже розробленими навчальними програмами розпочнуть 1 жовтня.

“Хрещатик”