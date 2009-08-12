Київські пляжі працюють без офіційних дозволів

Київські пляжі цього року працюють фактично без офіційних дозволів, оскільки не отримали від санепідемслужби столиці дозволів на відкриття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив головний державний санітарний лікар Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО.

«У 2009 році не відкритий жодний пляж (у Києві – УНІАН) офіційно, немає жодного санітарного паспорту», - сказав А.ПОНОМАРЕНКО. Він додав, що декілька років тому столична СЕС надавала дозволи на відкриття 15 пляжам, а минулого року – всього трьом.

А.ПОНОМАРЕНКО також повідомив, що якісні показники біологічного і хімічного забруднення води у Дніпрі цього року в нормі та дозволяють купатися. А стурбованість санепідемслужби, за його словами, викликають саме пляжі та зони відпочинку, які «за роки незалежності ще ніколи не були такими жалюгідними, як цього року».

А.ПОНОМАРЕНКО також повідомив, що ще 15 червня відбулося засідання колегії КМДА щодо готовності пляжів, і ще тоді було вказано на існуючі недоліки.

Проте, за його словами, пройшло майже два місяці і ніяких змін не відбулося.