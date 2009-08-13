На Одещині почне діяти мережа лабораторій з виявлення ГМО

Державна мережа лабораторій, що будуть досліджувати продукти харчування на наявність генетично модифікованих організмів, розпочне функціонувати в Одеській області з 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції завідувачка відділу харчування Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції Лідія СТЕПАНОВА.

“Зараз наші фахівці проходять атестацію, - зазначила Л.СТЕПАНОВА, - щоб підготуватися до досліджень на вміст ГМО продуктів будь-якого призначення. Лабораторії забезпечені достатніми нормативною і технічною базою”.

За словами Л.СТЕПАНОВОЇ, одеські фахівці досі не проводили таких досліджень, оскільки не було державного реєстру і жодна з фірм чи організацій не реєструвалася для дослідження продукції на наявність ГМО.