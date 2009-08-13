Сигарети подорожчають на 15-20%

На засіданні Кабміну 12 серпня було вирішено запропонувати Верховній раді схвалити законопроект про зміни до державного бюджету, згідно з яким адвалорна ставка акцизного збору на тютюнові вироби має бути підвищена з 20% до 36%, повідомив в.о. міністра фінансів Ігор Уманський.

За його словами, це необхідно для збільшення резервного фонду Кабміну, з якого будуть виділені кошти на компенсацію витрат районам, постраждалим від торішнього паводку. Збільшення ставки акцизу дозволить додатково залучити до держбюджету до кінця року 350-500 млн. грн., підрахували в Мінфіні.

Це вже друге підвищення акцизного збору на тютюнові вироби в Україні цього року. З 1 травня адвалорна складова акцизної ставки була підвищена з 16% до 20%, а специфічна – з 15,6 грн. до 35 грн. за 1000 сигарет без фільтру і з 37,5 грн. до 60 грн. за 1000 сигарет з фільтром.

За даними учасників ринку, це призвело до подорожчання їхньої продукції не менше ніж на 40%. "Подорожчання сигарет торкнулося споживачів приблизно через місяць-півтора після набрання чинності закону – дистриб`юторські і роздрібні компанії мали запаси сигарет на складах", - наголошує директор з корпоративних питань JTI-Україна Дмитро Редько.

"Відразу після цього ми відчули різке зниження попиту на сигарети у всіх цінових сегментах, але найбільше – в преміальному і середньому", - розповіло джерело в "Імперіал Тобако Юкрейн". У травні тютюнові компанії в Україні знизили обсяг виробництва на 26%, у червні – на 29%, повідомив Д.Редько.

За його словами, виріс обсяг контрабандних постачань сигарет з Росії і Молдови: "Акциз в Україні виявився у кілька разів вищий, ніж у Росії, і в 10 разів вищий, ніж у Молдові".

Про збільшення кількості спроб нелегального ввезення сигарет після затвердження нових ставок акцизу заявляв глава Держмитниці Анатолій Макаренко.

За даними Державної податкової адміністрації, обсяг надходжень акцизного збору від тютюнових виробів за 7 місяців цього року порівняно з аналогічним періодом 2008 року виріс у 2,4 рази, до 3,745 млрд грн. У липні він збільшився у 2,5 рази, до 718,6 млн грн.

У разі схвалення Верховною радою ще одного підвищення ставок акцизного збору ціни на сигарети виростуть на 5%, повідомили в Мінфіні. "За нашими підрахунками, підвищення буде не менше 15-20% у всіх цінових сегментах", - говорить джерело в "Імперіал Тобако Юкрейн". "Це призведе до зниження обсягу виробництва тютюнових виробів в Україні в II півріччі не менше ніж на 25%. Продовжиться і зростання контрабандних постачань, упевнений Дмитро Редько.

Перший заступник глави парламентського комітету з питань податкової і митної політики Микола Круглов не виключає, що підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби може бути схвалене народними депутатами: "Робота в залі поновиться 1 вересня. До часу розгляду законопроекту багато депутатів будуть зайнято виборчою кампанією, і не виключено, що вони підтримають чергові заходи проти табакокуріння".

ТСН