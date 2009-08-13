До 2011 року чисельність населення Землі досягне 7 млрд. осіб
10:19, 13 серпня 2009Права споживачів
0 0
Згідно з дослідженням організації Population Reference Bureau, чисельність населення Землі до 2011 року досягне 7 млрд. осіб, повідомляє CNN.
Як стверджують дослідники, приріст населення забезпечать в основному бідні країни, що розвиваються. Також науковці підрахували, що в найближчі 40 років 97% приросту населення Землі буде в Азії, Африці, Латинській Америці та країнах Карибського басейну.
Згідно з прогнозами, до 2050 року лідером за чисельністю населення стане Індія, де проживатиме 1,7 млрд. осіб. Вона пережене Китай, що знаходиться зараз на першому місці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter