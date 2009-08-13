Російські виробники прогнозують дефіцит молока

Відхід із російського ринку дрібних виробників молока може спричинити дефіцит молочної продукції восени. Такий прогноз озвучив голова правління російського Національного союзу виробників молока Андрій ДАНІЛЕНКО.

"За підсумками цього літа майже 99% виробників молока працюють у збиток, за перше півріччя 2009 року вони були змушені скоротити поголів`я худоби на 200 тис. голів, - повідомив А.ДАНІЛЕНКО. - Це в першу чергу пов`язано з низькими закупівельними цінами, які виявляються нижчими за роздрібні майже в 3 рази".

Побоювання А.ДАНІЛЕНКА підтвердив виконавчий директор Молочного союзу Росії Володимир ЛАБІНОВ, відзначивши, що "відхід з ринку дрібних виробників молока буде цієї осені більш відчутним, ніж у попередні роки". За його словами, однією з причин є те, що зростання закупівельних цін на сире молоко цього року очікують не раніше кінця вересня, тобто, на місяць пізніше, ніж зазвичай.

ІТАР-ТАРС