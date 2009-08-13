У Києві стартував відкритий тест витривалості молока

Вперше в Україні Клуб «Вищий молочний стандарт» проводить тест на тривалість зберігання молока, виготовленого за технологією ультрапастеризації. Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, в рамках експерименту, 75 картонних пакетів молока закрили в сіті-лайт на Хрещатику просто неба, де вони перебуватимуть впродовж 15-ти діб без охолодження.

Через 15 діб, 27 серпня, у присутності експертів «молочний сейф» відкриють. Представники клубу переконані, що, «ні сонце, ні час не зашкодять молоку, яке захищене асептичною картонною упаковкою Тетра Пак».

За словами фахівців клубу, технологія ультрапастеризації, під час якої молоко в герметичній системі миттєво нагрівають до температури 135 – 137 градусів і так само швидко охолоджують, дозволяє йому зберігатися 15 діб без охолодження.