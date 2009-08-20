Symantec опублікувала список 100 найнебезпечніших сайтів

Компанія-виробник антивірусів та інших програм комп`ютерної безпеки Symantec оприлюднила список 100 найнебезпечніших сайтів в інтернеті. Як і раніше лідирують сайти із США, але їм складають серйозну конкуренцію Голландія та Росія.

Згідно зі звітом компанії, до списку увійшли сайти, переповнені вірусами. Більшість назв дуже непристойні, щоб наводити їх повністю, але варто відзначити, що в категорію небезпечних можуть підпадати будь-які сторінки, в назві яких є комбінації слів "young", "anal", "sexy" і "porn". Повний список можна знайти на сайті Symantec, але перед цим варто впевнитися, що комп`ютер максимально захищений.

Symantec відзначає також цікаву тенденцію: якщо раніше серед країн-розповсюджувачів вірусів в інтернеті лідирували США, то тепер конкуренцію їм складає Європа, зокрема, Голландія та Данія. Крім того, серйозну заявку на домінування в цій "галузі" стала подавати Росія.

Дивно також, що один з найнебезпечніших сайтів виявився сторінкою дуже милого ресторану в США.

“Діло”