На Львівщині на одне робоче місце претендує 19 безробітних

З початку року у Львівській області стан ринку праці характеризується значним зростанням обсягів зареєстрованого безробіття та зменшенням попиту на робочу силу.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики у Львівській області, станом на 1 серпня цього року, на обліку в державній службі зайнятості перебуває 36 тисяч незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 4,6 тис. осіб (на 14,6%) більше, ніж на відповідну дату 2008 року. З цієї кількості статус безробітного отримали 35,2 тис. осіб і їх кількість зросла у порівнянні з 1 серпня минулого року на 4,5 тис. осіб (на 14,8%).

Найвищий рівень зареєстрованого безробіття у Бродівському (6,3%), Золочівському (5,6%), Перемишлянському (4,9%), Миколаївському (4,5%), Старосамбірському (4%) районах області, в містах: Моршині (5,1%), Новому Роздолі (4,4%), Бориславі (4%).

Значно зменшилася потреба підприємств, установ та організацій у працівниках. На 1 серпня цього року було 1,9 тис. вільних робочих місць та вакантних посад, що на 60,5% менше аналогічної дати 2008 року, - інформує Головне управління статистики.

Станом на 1 серпня 2009 року, на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у Львівській області претендує 19 осіб (у відповідний період минулого року на одне вакантне місце претендувало 7 осіб).