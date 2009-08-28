"Вікіпедія" запроваджує цензуру

Онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" припиняє вільне редагування своїх статей. Згідно з новими вимогами, всі зміни до сторінок про живих людей і деякі організації вноситимуться тільки після затвердження редактором.

Крім того, компанія набере на роботу спеціальних людей – "досвідчених фахівців-волонтерів" – які будуть редагувати статті енциклопедії.

Таким чином, сайт принципово змінює свою політику. Раніше "Вікіпедія" дозволяла всім бажаючим вносити практично будь-які зміни до змісту майже всіх сторінок.

За словами представника "Вікіпедії", двомісячний пробний період розпочнеться вже через кілька тижнів. Власники ресурсу стверджують, що вони просто намагаються боротися з "вандалізмом" на сайті.

"Це тест. Буде цікаво подивитися на реакцію користувачів", – сказав Джиммі УЕЛС, один із засновників "Вікіпедії".

"Вікіпедія" вважає нову систему "буфером, який повинен зробити вандалізм менш помітним і зменшити його шкідливу дію". Раніше до статей доволі часто вносили помилкові дані. Так, користувачі "Вікіпедії" достроково поховали сенатора Едварда Кеннеді, коли з ним трапився напад на інавгурації Обами (насправді Кеннеді продовжував працювати в Сенаті і помер 25 серпня).

Про Роббі Уільямса якийсь час повідомляли, що він заробляє на життя, поїдаючи хом`яків в місті Стоук і околицях.

Твердження, що Девід Бекхем був воротарем у футбольній команді XVIII століття, також запам`яталося всім, але нікого не обдурило.

ТСН