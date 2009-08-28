Тернополяни святкують День міста

Тернополяни сьогодні святкують День міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, урочистості розпочнуться о 10.30 святковою архієрейською літургією з нагоди Дня міста та свята Успіння Пресвятої Богородиці в однойменному храмі.

З 10.00 до 15.00 у парку “Топільче” відбувається міський турнір з футболу серед дитячих команд, а у парку Національного відродження о 12.00 розпочнеться Свято меду та Фестиваль ковальського ремесла. На Співочому полі в цей же час триватиме фольклорна програма “Тернопільські обереги”.

О 15.00 на Театральному майдані відбудеться святкове дефіле військового духового оркестру та ансамблю мажореток, після цього дасть концерт муніципальний духовий “Оркестр Волі”.

О 16.00 на Театральному майдані розпочнеться конкурс дитячого малюнка на асфальті “Місто моєї мрії”, в цей же час на бул. Тараса Шевченка стартують змагання скейтерів і ролерів, а на Співочому полі – концерт хореографічних та фольклорних колективів Тернопільщини.

О 17.00 перед Тернопільським замком бажаючі зможуть побачити показові виступи борців греко-римського стилю, а о 20.00 на Співочому полі відбудеться святковий гала-концерт, який о 23.50 завершиться феєрверком.

Завтра ж з нагоди Дня міста відбудеться чемпіонат Тернополя з більярду на кубок міського голови, відкритий чемпіонат міста з армспорту серед чоловіків та жінок, обласне свято народних ремесел, під час якого даватимуть майстер-класи відомі майстри Тернопільщини з виготовлення предметів народного вжитку з глини, рогози, соломи, лози, каменю, металу. Також відбудуться концерти дитячої хорової школи “Зоринка” та Галицького муніципального камерного оркестру.