На Сумщині відкрили три нові пункти пропуску через державний кордон

В Сумській області почали функціонувати три нові місцеві пункти пропуску через державний кордон України в напрямках Володимирівка Сумського району (Україна) – Гордіївка (Російська Федерація), Старікове Глухівського району (Україна) – Козіне (РФ), Попівка Великописарівського району (Україна) – Сподарюшино (РФ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, під час реалізації вимог Угоди про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та РФ, протягом минулого року прикордонники Сумського прикордонного загону спільно із Сумською обласною державною адміністрацією та місцевими органами самоврядування відкрили сім місцевих пунктів пропуску: „Середина Буда”, „Нововасилівка”, „Бояро Лежачі”, „Рижівка”, „Волфіно”, „Кондратівка” та „Грабовське”.

До цього часу мешканцям прикордонних сіл України, таких як Володимирівка, Веселівка, Водолаги, що в Сумському районі, щоб потрапити в російське село Гордіївка потрібно було подолати шлях до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення „Юнаківка”, а це приблизно 20-25 км. А звідти, вже територією Росії, до села Гордіївка, ще таку ж відстань. Тепер протяжність усієї дороги становитиме близько 2-3 км.

У місцевому пункті пропуску Володимирівка здійснюватимуть пропуск лише місцевих жителів Сумського району, міста Суми (Україна) та Коренівського (РФ) прикордонного району. У місцевому пункті пропуску Попівка пропускатимуть лише місцевих жителів Великописарівського (Україна) та Грайворонського (РФ) прикордонних районів. У місцевому пункті пропуску Старікове - місцевих жителів Глухівського (Україна) та Рильського (РФ) прикордонних районів.

У цих місцевих пунктах пропуску буде здійснюватися пропуск місцевих жителів у пішому порядку та на велотранспорті за наявності необхідних документів.

Жителі прикордонних районів, які перетинають кордон на умовах вищезазначеної Угоди, можуть перебувати на території прикордонних районів держави іншої сторони без реєстрації.

Пропуск громадян відбуватиметься щоденно з 08.00 до 18.00. Робота з облаштування місцевих пунктів пропуску у відповідності до Угоди про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних районів України та РФ на Сумщині триває.