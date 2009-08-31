Від сьогодні у Києві подорожчав хліб

ВАТ «Київхліб», один із найбільших виробників хліба і хлібобулочних виробів в Україні, з 31 серпня цього року підвищує ціни на хліб «Український» і батон на 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції генеральний директор компанії Володимир ЧЕРЕДА.

За його словами, необхідність перегляду цін виникла у зв`язку з тим, що після останнього підвищення цін у липні 2008 року вартість складових собівартості хліба змінилася, зокрема, цукор подорожчав на 54%, яйця – на 63,5%, газ – на 75%, електроенергія – на 25,5% тощо. У зв`язку з цим виробництво хліба було збитковим.

В.ЧЕРЕДА зазначив, що підвищення цін дозволить компанії вийти на рентабельність 2-3%.

За його даними, після підвищення цін вартість цих сортів хліба зросте на 14-16 коп. і становитиме: хліб "Український" – 3,16 грн., батон – 2,64 грн.

В.ЧЕРЕДА пояснив, що компанія підвищує ціни лише на 5%, щоб залишатися конкурентоспроможною на ринку Києва і області. За його словами, на сьогоднішній день підприємства компанії виробляють близько 700 тонн хліба, зокрема 230 тонн хліба "Український" і 250 тонн батонів, а також 20-25 тонн кондитерських виробів.

При цьому гендиректор "Київхліба" зазначив, що в Україні питання підвищення цін на хліб лежить більше в політичній площині, ніж у економічній.

Довідка УНІАН. ВАТ "Київхліб" створене на базі державного підприємства "Київхліб" у 1996 році. До складу підприємства входять 17 хлібопекарських підприємств (9 – у Києві та 8 – у Київській області), ремонтно-монтажний комбінат, інформаційно-обчислювальний і навчальний центри і "Київхлібпостач".

Потужність "Київхліба" – більш як 1,7 тис. тонн на добу хлібобулочних і 12,6 тис. тонн на рік кондитерських виробів, а асортимент налічує 470 найменувань хлібобулочних і 460 кондитерських виробів.

23,956% акцій ВАТ "Київхліб" належить ЗАТ "Фінінвестгруп" (Київ), 17,2% – ЗАТ "Хліб Києва" (Київ), 24,227% – ТОВ "Гарон" (Київ), 11,122% – ТОВ "Промінвест-технологія" (Київ), 16,748% – фізичній особі Віталію ЄФРОСИНІНУ.