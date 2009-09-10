Уряд хоче впорядкувати ринок нелегальних таксі

Кабінет Міністрів України має намір навести порядок на ринку нелегальних таксі. Відповідне питання розглядали на засіданні КМУ, повідомила журналістам голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, вона, зокрема, сказала: «Тут дуже тонка грань між ухваленим рішенням і наведенням порядку. Тому ми шукаємо рішення. Якби це було легко прийняти – ми б уже вийшли з рішенням». За її словами, шукатимуть шляхи усунення нелегальних таксистів, які не мають відповідних ліцензій, з ринку цих перевезень. Водночас, як саме це робити, поки що точно не зрозуміло. «Пропонувалося всіх зупиняти і перевіряти. Але якщо він (нелегальний таксист – УНІАН) їде і везе вас без «шашечки», ну як зупиняти?», - відзначила вона. За словами О.КУЖЕЛЬ, уряд спростив отримання ліцензії самозайнятим таксистам – тим, які бажають працювати таксистами, але не на підприємстві, а самостійно.

Як відзначила О.КУЖЕЛЬ, уряд готовий підтримати пропозицію таксистів про створення мобільних груп для перевірки нелегальних таксі. О.КУЖЕЛЬ не вважає, що усунення нелегалів з ринку призведе до подорожчання послуг таксі. «Я не впевнена, що подорожчає послуга таксі. Кожна послуга коштує стільки, скільки за неї готові заплатити. Ніхто більше не поставить, інакше ми не сядемо туди», - сказала вона.

Голова Профспілки таксистів України Василь ПОПИК зазначив після засідання Кабміну, що для вирішення питання з нелегалами прийняли рішення внести зміни до постанови КМУ про правила надання пасажирських послуг таксі, яку було прийнято ще наприкінці 90-х років.

«Ухвалення постанови Кабміну про правила надання послуг зніме останні неузгодженості із закону України про автомобільний транспорт. Тобто, реально, з моменту ухвалення цієї постанови нелегальним перевізникам, які не мають ліцензії, буде дуже складно працювати», - сказав В.ПОПИК. Крім того, за його словами, вже ухвалено рішення про створення мобільних груп для перевірки можливих нелегальних перевізників у складі МВС, Мінтрансу, ДПАУ і профільних громадських організацій. «Домовилися з Мінтрансом, що вже з понеділка починаємо працювати, буде створено мобільні групи», - сказав він.

«Сьогодні багато нелегалів. За моїми даними, у нас близько 150-200 тис. таксистів в Україні, тоді як діючих ліцензійних карток близько 50 тис. Перший етап - змусити нелегального таксиста зняти з автомобіля шашечки. Щоб люди зупиняли машини з шашечками, знали, що це легальне таксі, що там є таксометр», - додав В.ПОПИК.