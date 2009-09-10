Проти комп’ютерних піратів України порушили кримінальні справи

За ініціативою Асоціації виробників програмного забезпечення Business Software Alliance (BSA) в Україні порушено біля 20-ти кримінальних справ щодо недотримання законодавства про інтелектуальну власність.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі асоціації.

Як наголошують у повідомленні, з метою виправлення ситуації у сфері розповсюдження неліцензійного програмного забезпечення в Україні, місцевий Комітет BSA ініціював ряд перевірок суб`єктів підприємницької діяльності з різних секторів економіки в регіонах України.

Під час перевірок, здійснених регіональними управліннями внутрішніх справ, виявлено десятки випадків використання неліцензійного програмного забезпечення компаній-членів BSA кінцевими користувачами, реалізацію дисків із записами неліцензійного ПЗ, а також продаж персональних комп`ютерів з неліцензійним ПЗ.

За даними BSA, приблизна сума збитку, яку планують відшкодувати на користь правовласників, складає біля 20 млн. гривень.

«Надалі інтенсивність антипіратської кампанії посилиться, і вона охопить всі регіони України», - наголошують у повідомленні.

BSA також оголосила про те, що виплати компаній в Європі, на Близькому Сході і в Африці за використання неліцензійного програмного забезпечення досягли восьмизначних цифр тільки за перші шість місяців 2009 року.

Довідка УНІАН. За даними дослідження компанії IDC Research, рівень комп`ютерного піратства в Україні в 2008 році збільшився до 84%, що стало одним з найвищих показників у Центральній і Східній Європі. Втрати IT-індустрії зросли до 530 мільйонів доларів, що призвело до значних втрат українських компаній, які займаються розповсюдженням ліцензійної продукції, а також надають профільні послуги.

BSA є некомерційною міжнародною організацією, мета діяльності якої – безпечне і легальне використання програмного забезпечення в сучасному цифровому світі. BSA представляє інтереси світових виробників програмного забезпечення. Учасниками BSA є такі компанії, як: Adobe, Altium, Apple, Autodesk, Bentley Systems, Corel, Dassault Systиmes SolidWorks Corporation, Embarcadero, Famatech, McAfee, Microsoft, Siemens, Symantec, Tekla і The MathWorks.

Свою діяльність в Україні Business Software Alliance почала в 2008 році.