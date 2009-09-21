Придніпровська залізниця встановить кіоски самообслуговування

Придніпровська залізниця у першому кварталі 2010 року встановить на вокзалах великих міст, які вона обслуговує, кіоски самообслуговування з придбання електронних проїзних квитків.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, з початку 2009 року, станом на 15 вересня, на Придніпровській залізниці через інтернет оформлено понад 11,6 тис. проїзних документів. Всі вони були викуплені через каси вокзалів.