Придніпровська залізниця встановить кіоски самообслуговування
12:00, 21 вересня 2009Права споживачів
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Для придбання електронних квитків
Придніпровська залізниця у першому кварталі 2010 року встановить на вокзалах великих міст, які вона обслуговує, кіоски самообслуговування з придбання електронних проїзних квитків.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.
Згідно з повідомленням, з початку 2009 року, станом на 15 вересня, на Придніпровській залізниці через інтернет оформлено понад 11,6 тис. проїзних документів. Всі вони були викуплені через каси вокзалів.
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