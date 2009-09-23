Росспоживнагляд отримав доступ до Системи RASFF

Росспоживнагляд РФ і Генеральний директорат Європейської комісії з охорони здоров`я і захисту споживачів обмінялися заявами, відповідно до яких Роспоживнагляд отримав доступ до інформації про недоброякісну харчову продукцію, що поступає на європейський ринок і до Росії.

Інформація оперативно передаватиметься в Росспоживнагляд через веб-портал Системи швидкого повідомлення про якість продуктів харчування і кормів ЄС /RASFF/. Про це повідомила сьогодні прес-служба Росспоживнагляду.

Участь Росспоживнагляду в Системі RASFF має сприяти сприяти своєчасному виявленню в РФ небезпечної для здоров`я людини продукції. Це дозволить підвищити рівень безпеки продуктів харчування, що поступають на російський ринок.

ІТАР-ТАРС