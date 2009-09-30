Найдорожчий хліб на Київщині, найдешевший – на Івано-Франківщині

Станом на 25 вересня цього року середня роздрібна ціна в Україні на хліб з борошна І сорту становила 3,36 грн. За найнижчою ціною такий хліб можна було купити в Івано-Франківській області – 3,02 грн. Найдорожчим він був на Київщині – 3,94 грн. Водночас, у Києві – 3,65 грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній інспекції з контролю за цінами, яка провела моніторинг середніх роздрібних цін на хліб у регіонах України.

Хліб житньо-пшеничний коштував 3,32 грн. (середня по Україні). Найдешевший він у Миколаївській області – 2,99 грн., найдорожчий – в АРК (3,86 грн.). Київська область – 3,56 грн.

Хліб із борошна вищого сорту можна було купити за 4,05 грн. Найменша ціна була в Сумській (3,6 грн.), Івано-Франківській (3,69 грн.) та Закарпатській (3,7грн.) областях. Найбільша – на Київщині (5,50 грн.) та в Києві (5,13 грн.).