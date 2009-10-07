Міжнародний рейтинг університетів запрошує до участі українські ВНЗ

Міжнародна рейтингова компанія з оцінки університетів закликає українські ВНЗ брати участь у її програмі зі складання щорічного світового університетського рейтингу QS, а свою підтримку даному почину висловлюють також Міністерство освіти та науки України й парламентський комітет із питань освіти та науки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявили ініціатори ідеї участі українських вишів у рейтингу Times Higher QS World University Rankings.

Зокрема, представник QS, директор із маркетингу в Центральній Європі та СНД Зоя ЗАЙЦЕВА вважає, що участь у міжнародному рейтингу, перш за все, вигідна самим закладам, а також їхмім студентам і випускникам, оскільки Міжнародна компанія QS (Велика Британія), є інформаційною платформою у галузі освіти та розвитку кар`єри. З.ЗАЙЦЕВА підкреслила, що і участь, і присутність в одному з авторитетних світових рейтингів університетів є безкоштовною, єдине, що потрібно від університетів - англійською мовою заповнити й подати заявку з необхідними статистичними даними.

У свою чергу заступник міністра освіти та науки України Тарас ФІНІКОВ підкреслив, що входження в міжнародні освітні рейтинги має стати метою для українських вишів, які зможуть бути оцінені в зіставленні із зарубіжними колегами.

Водночас, ректор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій КВІТ зазначив, що участь у таких рейтингах є дуже важливою для українських ВНЗ із практичної точки зору. Проте, на його думку, є немало й об`єктивних причин, через які вони й досі не присутні в міжнародних рейтингах.

Організатори підкреслили, що вся інформація щодо участі в рейтингу QS топ-500 є відкритою й розміщена на сайті рейтингової компанії.