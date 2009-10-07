Половина українців вважає зависоким рівень оподаткування сигарет

52% українців вважають дуже високим рівень оподаткування тютюнової продукції і практично половина (49%) не підтримують чергову ініціативу уряду про підняття акцизу на тютюн.

Такі результати опитування оприлюднили сьогодні на прес-конференції в УНІАН старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології АПН України Ірина ЖАДАН і координатор соціологічних проектів ВГО "Громадська дія" Оксана БЄЛЯКОВА.

За словами І.ЖАДАН, 40,5% опитаних заявили, що вони палять. Водночас, з’ясувалося, що більшість курців проживає у Західних та Східних регіонах країни. Також опитування виявило, що менше 37% респондентів, які не курять, вважають неправильними наміри уряду ще раз підвищити акцизи на тютюнові вироби.

Крім того, 45% опитаних вважають, що збільшення акцизного збору на цей вид товару не принесе значного поповнення бюджету, оскільки ті, хто палить, перейдуть на більш дешеві цигарки. У контексті цього понад 1/3 опитаних курців заявила, що буде змушена поступити саме таким чином, або перейде на товар, вироблений в інших країнах. А 57% респондентів висловили побоювання, що чергове зростання акцизів підштовхне споживачів купувати нелегальну продукцію.

Підсумовуючи результати опитування, І.ЖАДАН зазначила, що з черговим збільшенням акцизів частка курців не зменшиться, а тому не можна говорити однозначно, що цей крок "є боротьбою за здоров’я нації".

Опитування проводили 14-20 вересня за квотною вибіркою в усіх регіонах України, АР Крим та м. Києві. Опитали 5058 респондентів. Соціологічна похибка становить +/-2,1%.