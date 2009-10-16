Половина площі ресторанів та кафе має бути вільна від тютюнового диму

Міністерство економіки України підготувало зміни до Правил роботи закладів ресторанного господарства, згідно з якими, у залах цих закладів для людей, які не курять, має бути відведено не менше половини торгівельної площі.

Проект відповідного наказу розміщений на сайті Мінекономіки для обговорення.

Згідно з документом, площі для тих, хто не курить, мають бути розміщені таким чином, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

«На території для осіб, які не курять, персоналу та споживачам забороняється куріння будь-яких тютюнових виробів, а також розміщення попільничок», - йдеться у запропонованих змінах до правил.

Водночас, місця для куріння мають бути обладнані витяжною вентиляцією або іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також в куточку споживача має бути наочна інформація про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров`ю людини куріння тютюнових виробів.

Як повідомлялося, у правилах, які діють зараз, не конкретизовані розміри площ, які передбачаються у закладах для курців і тих, хто не курить.

«Забороняється куріння тютюнових виробів у торговельних приміщеннях закладів (підприємств) ресторанного господарства (незалежно від типу і класу), за винятком спеціально відведених для цього місць», - йдеться у чинній редакції правил.