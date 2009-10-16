Без електропостачання залишаються 392 населених пункти

11:44, 16 жовтня 2009
Права споживачів
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У 4 областях України

У 4 областях України без електропостачання залишаються 392 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Львівській області знеструмлено 291 пункт, в Івано-Франківській – 81, у Волинській – 4 і Закарпатській – 16.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

Координацію робіт здійснюють оперативні групи Головних облуправлінь МНС.

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