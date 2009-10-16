ТМ «Булкін» відкрила новий фірмовий магазин

ВАТ «Кримхліб», один з найбільших виробників хлібобулочних та кондитерських виробів в АР Крим, відкрило новий фірмовий магазин ТМ «Булкін» в м.Сімферополь. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що в реконструкцію магазину ТМ «Булкін» підприємство інвестувало близько 0,55 млн. грн.

Новий магазин ТМ «Булкін» обладнаний сучасним торговим обладнанням і буде працювати у форматі самообслуговування. В магазині представлений широкий вибір продукції Сімферопольського хлібокомбінату, а також кондитерські вироби інших підприємств ВАТ «Кримхліб».

Зазначають, що це вже другий у цьому році фірмовий магазин. У компанії повідомили, що найближчим часом підприємство продовжить реконструкцію своїх фірмових торгових точок.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кримхліб» входить у «Холдинг «Т і С». До структури підприємства належать Сімферопольський, Ялтинський, Євпаторійський, Феодосійський, Керченський, Джанкойський, Бахчисарайський хлібокомбінати.

Загальна потужність хлібопекарних підприємств складає близько 200 тонн хлібобулочних та 3 тонн кондитерських виробів щоденно. Всю продукцію хлібокомбінатів виробляють під торговою маркою «Булкін» і реалізують у Криму та інших містах України.

ВАТ «Кримхліб» має власну торгову мережу, яка нараховує понад 160 фірмових магазинів, павільйонів та кіосків на всій території Криму.