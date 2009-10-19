З 1 жовтня обсяг пенсійних виплат збільшився майже на 600 млн. грн.

З 1 жовтня 2009 р. обсяг пенсійних виплат у зв`язку з підвищенням мінімальної заробітної плати збільшився майже на 600 млн. грн. – до 13,9 млрд. грн. Про це повідомила прес-служба Міністерства праці і соціальної політики.

Згідно з повідомленням, підвищення пенсії передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. №198 „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян”.

У повідомленні наголошують, що завершується виплата пенсій за жовтень. Так, станом на 16 жовтня виплату пенсій профінансовано в сумі 10,4 млрд. грн., тобто на 75%.

Середній розмір пенсії по Україні на 1 жовтня становив 946 грн. Розмір мінімальної пенсійної виплати для непрацюючих пенсіонерів - 572,4 грн.

У прес-службі Мінпраці відзначили, що виплата пенсій проводиться відповідно до затверджених графіків виплати пенсій.

Як повідомляв УНІАН, постановою уряду від 11 березня 2009 р. №198 „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” передбачено виплату надбавок до пенсій у зв`язку з підвищенням мінімальної заробітної плати.