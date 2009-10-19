ВООЗ почала глобальну боротьбу з алкоголізмом

17:45, 19 жовтня 2009
Права споживачів
0 0

Поки лише на папері

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) почала глобальну кампанію для скорочення споживання алкоголю, повідомляє New Scientist.

Фахівці міжнародної організації почали складати проект глобальної стратегії зі зменшення негативного впливу алкоголю на здоров’я людей. Згідно з планами ВООЗ, розробку стратегії повинні завершити в січні 2010 року.

Країни-учасниці організації підпишуть стратегію на асамблеї, яка пройде в травні 2010 року. Повідомляють, що документ не матиме юридичних зобов`язань. На думку авторів, стратегія повинна звернути увагу на проблему і надати інформацію, на основі якої країни-учасниці зможуть розробити ефективні шляхи вирішення цієї проблеми.

За даними ВООЗ, в 2004 році від наслідків вживання алкоголю в світі померло більше 2,5 мільйонів осіб, з них 320 тисяч – віком від 15 до 29 років. Вживання алкоголю є п`ятою за частотою причиною передчасної смерті та інвалідизації громадян.

Фахівці організації запропонували ряд заходів, зокрема, збільшення поінформованості населення про проблему, а також розробку національних стратегій і соцпрограм. Крім того, ВООЗ пропонує обмежити виробництво і продаж алкогольної продукції, посилити правила ліцензування і реклами цієї продукції та скоротити число торгових точок. На думку співробітників організації, найбільш ефективною буде зміна державної цінової політики щодо алкоголю.

“Хрещатик”

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter