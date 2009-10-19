ВООЗ почала глобальну боротьбу з алкоголізмом

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) почала глобальну кампанію для скорочення споживання алкоголю, повідомляє New Scientist.

Фахівці міжнародної організації почали складати проект глобальної стратегії зі зменшення негативного впливу алкоголю на здоров’я людей. Згідно з планами ВООЗ, розробку стратегії повинні завершити в січні 2010 року.

Країни-учасниці організації підпишуть стратегію на асамблеї, яка пройде в травні 2010 року. Повідомляють, що документ не матиме юридичних зобов`язань. На думку авторів, стратегія повинна звернути увагу на проблему і надати інформацію, на основі якої країни-учасниці зможуть розробити ефективні шляхи вирішення цієї проблеми.

За даними ВООЗ, в 2004 році від наслідків вживання алкоголю в світі померло більше 2,5 мільйонів осіб, з них 320 тисяч – віком від 15 до 29 років. Вживання алкоголю є п`ятою за частотою причиною передчасної смерті та інвалідизації громадян.

Фахівці організації запропонували ряд заходів, зокрема, збільшення поінформованості населення про проблему, а також розробку національних стратегій і соцпрограм. Крім того, ВООЗ пропонує обмежити виробництво і продаж алкогольної продукції, посилити правила ліцензування і реклами цієї продукції та скоротити число торгових точок. На думку співробітників організації, найбільш ефективною буде зміна державної цінової політики щодо алкоголю.

“Хрещатик”