Одинадцять дітей і двоє дорослих отруїлись дикорослими грибами

19 жовтня вночі із села Мала Михайлівка Покровського району Дніпропетровської області до реанімаційного і терапевтичного відділень районної лікарні з отруєнням дикорослими грибами госпіталізували 13 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, з них 11 вихованців дитячого будинку сімейного типу.

Зранку 20 жовтня хворих перевезли до лікарень в обласному центрі: 11 дітей - до обласної дитячої клінічної лікарні і двоє дорослих - до міської лікарні №4.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня госпіталізовані перебувають у стані середнього та легкого ступенів важкості.