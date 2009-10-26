У Німеччині обмінюють каштани й жолуді на солодощі
Цій традиції вже 73 роки
Акцію обміну каштанів та жолудів на солодкі вироби німецька компанія Haribo проводить наприкінці жовтня. Щоб отримати один кілограм цукерок, треба назбирати 10 кілограмів каштанів або 5 кілограмів жолудів. Але кількість солодощів обмежена, тому кожна дитина має право обміняти максимально 50 кілограмів дарів лісу.
Обмін триває від 7 до 16 години, тому охочі позбутися зібраного займають місця в черзі вже з самого ранку. Хоча ця акція розрахована лише на дітей, батьки мимоволі змушені долучатися до справи. Деякі навіть приїздять з ближнього зарубіжжя, ночують на території фабрики і вранці допомагають дітям волокти дуже важкі торби до місця обміну. Багатодітні родини привозять у своїх багажниках по 750 кілограмів жолудів.
Цікаво, що ж робить фірма із усім цим добром? Дикі тварини по всій Німеччині та Австрії вдячно поїдають зібрані дітьми поживні каштани та жолуді. За цим навіть можна на власні очі поспостерігати в інтернеті. Речник Haribo Марко АЛФТЕР розповідає: «Ми не вважаємо, що багато втрачаємо. Навпаки, великою втратою було б відмінити цю акцію. Адже, сьогодні це вже неписаний закон!» Минулого року фірма роздала 70 тонн цукерок.
Сьогодні міська влада Бонна теж активно долучається до втілення смачної традиції: частково перекривають цілі вулиці та встановлюють додаткові смітники і туалети. Поліція, в свою чергу, дбає про безпеку в напруженому дорожньому русі.
Окрім акції обміну, на відвідувачів чекає також різноманітна культурна програма та можливість сфотографуватися із спеціально привезеними дикими птахами.