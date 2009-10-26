У Німеччині обмінюють каштани й жолуді на солодощі

Акцію обміну каштанів та жолудів на солодкі вироби німецька компанія Haribo проводить наприкінці жовтня. Щоб отримати один кілограм цукерок, треба назбирати 10 кілограмів каштанів або 5 кілограмів жолудів. Але кількість солодощів обмежена, тому кожна дитина має право обміняти максимально 50 кілограмів дарів лісу.

Обмін триває від 7 до 16 години, тому охочі позбутися зібраного займають місця в черзі вже з самого ранку. Хоча ця акція розрахована лише на дітей, батьки мимоволі змушені долучатися до справи. Деякі навіть приїздять з ближнього зарубіжжя, ночують на території фабрики і вранці допомагають дітям волокти дуже важкі торби до місця обміну. Багатодітні родини привозять у своїх багажниках по 750 кілограмів жолудів.

Цікаво, що ж робить фірма із усім цим добром? Дикі тварини по всій Німеччині та Австрії вдячно поїдають зібрані дітьми поживні каштани та жолуді. За цим навіть можна на власні очі поспостерігати в інтернеті. Речник Haribo Марко АЛФТЕР розповідає: «Ми не вважаємо, що багато втрачаємо. Навпаки, великою втратою було б відмінити цю акцію. Адже, сьогодні це вже неписаний закон!» Минулого року фірма роздала 70 тонн цукерок.

Сьогодні міська влада Бонна теж активно долучається до втілення смачної традиції: частково перекривають цілі вулиці та встановлюють додаткові смітники і туалети. Поліція, в свою чергу, дбає про безпеку в напруженому дорожньому русі.

Окрім акції обміну, на відвідувачів чекає також різноманітна культурна програма та можливість сфотографуватися із спеціально привезеними дикими птахами.

“Німецька хвиля”