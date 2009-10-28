У Херсоні стартує опалювальний сезон

У Херсоні 29 жовтня стартує опалювальний сезон для абонентів централізованого теплопостачання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона.

Згідно з повідомленням, про початок опалювального сезону дав розпорядження мер Херсона Володимир САЛЬДО, оскільки підприємства теплоенергетики міста отримали ліміти на газ, а середня температура повітря в місті вже три доби не вище +8 градусів.

Централізоване теплопостачання в Херсоні забезпечують ВАТ «Херсонська ТЕЦ», ПП «Херсонтеплогенерація» і КП «Херсонтеплоенерго».