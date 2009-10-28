Англійським футболістам заборонили плювати на полі

Британське агентство з охорони здоров`я (HPA) попередило футболістів про те, що їм варто утриматися від плювання на поле під час матчів, оскільки це збільшує ризик передачі вірусу A/H1N1, який також відомий як "свинячий грип".

"Плювання завжди було огидним. Це негігієнічно, особливо якщо ви плюєте поряд з іншими людьми, - заявив представник HPA. - Футболісти, як і всі інші люди, не плюють у приміщеннях або просто на вулиці, так чому ж вони повинні це робити на полі? Крім того, що плювання в безпосередній близькості від інших людей несе ризик передачі інфекцій, воно також подає негативний приклад молодим людям, які обожнюють футболістів. Тому ми закликаємо всіх футболістів, незалежно від клубу або ліги, контролювати свою поведінку і утриматися від плювання на полі".

Зазначимо, що футбольні клуби "Блекберн Реверс" і "Болтон Уондерерс" вже повідомили про те, що деякі з гравців їх клубів інфіковані вірусом A/H1N1.

ТСН