Уряд встановить мінімальні закупівельні ціни на молоко та м'ясо

Міністерство аграрної політики України пропонує встановити мінімальні закупівельні ціни на молоко і м`ясо. Про це повідомив директор фінансового департаменту Мінагрополітики Григорій ЗУБ. "Це необхідно, щоб уникнути диктату переробників на виробників", - пояснив він.

Перший заступник міністра аграрної політики Юрій ЛУЗАН повідомив, що дане питання планують розглянути 29 жовтня на засіданні урядового комітету з економічної політики.

Згідно з розробленим Мінагрополітики проектом постанови Кабміну, пропонують встановити в 2009 р. мінімальну закупівельну ціну на молоко "екстра" і вищого сорту - 2600 грн/т, першого сорту - 2500 грн/т, другого сорту - 2100 грн/т, на сливки із вмістом жиру 10% - 7300 грн/т.

Також пропонують встановити в 2009 р. мінімальну закупівельну ціну на м`ясо великої рогатої худоби у розмірі 13700 грн/т, свинину - 12400 грн/т, птицю - 9500 грн/т (все в живій вазі).

“Хрещатик”