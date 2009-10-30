Європейська бізнес асоціація проти мораторію на підвищення цін на ліки

Європейська бізнес асоціація звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням ветувати Закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські препарати й вироби медичного призначення».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора, 29 жовтня, заявила керівник проекту «ЄвроДебати» Людмила НЕМИРЯ.

За словами директора департаменту цінової політики Міністерства економіки України Олександра САВИЦЬКОГО, сьогодні у зв`язку з ухваленням Верховною Радою цього закону виникає питання про відшкодування коштів для постачальників медикаментів. Він зазначив, що згідно з українським законодавством, регулюванням цін займається не парламент, а Кабінет міністрів. Проте, якщо Президент підпише закон, то уряд вимушений буде шукати механізми компенсацій.

Крім того, за словами учасників євродебатів, прогнозований соціальний ефект від введення в дію закону на практиці може бути нівельований дефіцитом на національному ринку лікарських засобів.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби та вироби медичного призначення».

Законом передбачено на період фінансової кризи встановити мораторій на підвищення цін на всі види ліків і лікарських препаратів вітчизняного й зарубіжного виробництва до встановлення розміру мінімальної зарплати й пенсій на рівні прожиткового мінімуму і до погашення заборгованості з виплати зарплат, стипендій і грошового забезпечення студентів, курсантів і учнів.

Також закон передбачає, що лікарські препарати вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, регульованими державою, лікарські препарати зарубіжного виробництва - за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.

Закон набирає чинності з дня публікації.