У Тернополі забракували 34% перевіреної вимірювальної техніки

У Тернополі за 9 місяців цього року спеціалісти державного метрологічного нагляду ДП «Тернопільстандартметрологія» перевірили 12 тис. засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), з яких більше 4 тис. (34%) забракували. Загалом перевірили 78 об`єктів різних форм власності, на 70 з яких виявили порушення.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що серед основних порушень було використання ЗВТ з терміном повірки, що закінчився, та неподання або несвоєчасне подання переліків ЗВТ, які знаходяться в експлуатації та підлягають повірці.

Під час перевірки закладів Міністерства охорони здоров’я України встановили факти застосування вимірювальної техніки із закінченим терміном повірки при діагностиці та лікуванні хворих, що не гарантує точності результатів. Обстеживши 11 об`єктів МОЗ, перевірили 1 160 одиниць ЗВТ. За результатами перевірок заборонили до застосування 337 ЗВТ (29 %), винних осіб притягнули до адміністративної відповідальності.

Схожа ситуація склалася і на 5 перевірених об’єктах житлово-комунального господарства (водопостачання): розрахунки за надані послуги населенню проводились за показами приладів із закінченим терміном повірки, що призводило до обдурювання споживача. З обстежених 10 654 ЗВТ через прострочені терміни повірки заборонили використовувати 3 779 (35,5 %) одиниць.