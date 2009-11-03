Пасажиропотік у київському метро знизився на 30%

Начальник Київського метрополітену Петро МІРОШНИКОВ констатує зниження на 30% пасажиропотоку в підземці останніми днями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні оперативного штабу з протидії розповсюдженню грипу, що діє при Київській міській держадміністрації.

“Пасажиропотік знизився приблизно на 30%. Більш точні цифри я доповім вам наприкінці дня. Трохи більше мільйона ми сьогодні перевезли пасажирів проти 1,5 млн., яких ми перевозимо щоденно”, - поінформував П.МІРОШНИКОВ, коментуючи роботу метрополітену після оголошення столичної владою загрози розповсюдження грипу.

Керівник підприємства повідомив, що зараз кожні дві години в метрополітені здійснюється вологе прибирання і кожні три години – дезінфекція.

“Це відомий нам прийом. Він здійснювався і торік. Ми зараз це робимо більш інтенсивно”, - зазначив П.МІРОШНИКОВ.

Крім того, за його словами, в приміщеннях метрополітену регулярно транслюються звернення до пасажирів з проханням користуватися засобами індивідуального захисту.

Звертаючись до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, П.МІРОШНИКОВ попросив надати допомогу в придбанні профілактичних медичних засобів для співробітників метрополітену, які працюють в зоні ризику:

“Це близько 3 тис. 400 осіб. Це ті люди, які перебувають в безпосередньому контакті з пасажирами щодня”, - уточнив він.

Керівник “Київпастрансу” Микола ЛАМБУЦЬКИЙ повідомив, що наприкінці дня весь рухомий склад миють та дезінфікують. Крім того, водії та кондуктори після кожного рейсу проводять прибирання з дезінфекцією салонів тролейбусів та автобусів.

Керівники обох підприємств звернули увагу столичної владу на проблему з придбанням марлевих пов’язок для персоналу. Водночас, за їхніми словами, вже виділено необхідну кількість метрів марлі для того, щоб підприємства самі забезпечили пошиття цих пов’язок.