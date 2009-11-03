У Черкаській області працює соціальне таксі

Соціальне таксі, яке перевозитиме ветеранів-учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни, громадян, які досягли 90-річного і старшого віку, працює з 2 листопада в Канівському районі Черкаської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облради, за ініціативи Канівської райради з листопада у рамках районної програми "Турбота" в районі розпочнеться надання послуги "Соціальне таксі". Для цього, за рахунок районного бюджету придбали автомобіль ГАЗ 31105 "Волга". Безкоштовно проїхатися в таксі зможуть ветерани-учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни, громадяни, які досягли 90-річного і старшого віку, одинокі громадяни похилого віку, інваліди першої групи.

Кожного вівторка і четверга районне "Соціальне таксі" виїжджатиме також у села Канівського району, де формуватимуть групи із 3-5 осіб для безкоштовної поїздки в райцентр, для вирішення необхідних справ (відвідування лікарні, установ і організацій). Соціальне таксі замовлятимуть у сільській раді за три дні до поїздки.