В Україні 39% перевірених м’ясопродуктів не відповідає фізико-хімічним показникам

За 9 місяців цього року фахівці служби державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили 17,24 тонн м`яса, м’ясопродуктів та м’ясних напівфабрикатів (вартістю 328,07 тис. грн.). У результаті перевірок встановили, що 39% перевіреної продукції не відповідає фізико-хімічним показникам.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що під час перевірок виявили також інші порушення. Зокрема, 22,2% перевірених підприємств не мали нормативної чи технологічної документації. Такий ж відсоток становить невідповідність нормам органолептичних показників, а також відсутність контролю готової продукції.

На 4 підприємствах (11,1%) виявили порушення за мікробіологічними показниками. На 5 (13,9%) не в повному обсязі проводили контроль готової продукції за показниками безпеки або порушувалась його періодичність. На 7 підприємствах (19,4%) був відсутній контроль готової продукції за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, або проводився не в повному обсязі. Незадовільне або відсутнє транспортне та споживче маркування встановили на 21 підприємстві (58,3 %). На 10 (27,8%) порушували метрологічні норми і правила.

За словами експертів державного нагляду, серед основних причин порушень під час виробництва м’яса і м’ясопродуктів були недоліки підготовки виробництва, порушення рецептури, недостатній контроль під час закладення сировини, незадовільна організація приймального та періодичного контролю готової продукції, недотримання вимог нормативної документації щодо маркування продукції.

За результатами перевірок на 17 підприємств наклали штрафи за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам НД на загальну суму 36,955 тис. грн. Інші підприємства отримали приписи про заборону реалізації певних партій продукції та про усунення порушень.