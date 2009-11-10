У Києві через відсутність масок можуть закрити 13 закладів торгівлі

Влада Києва має намір закрити 13 закладів торгівлі та громадського харчування через порушення їхніми співробітниками маскового режиму під час епідемії грипу та ГРВІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, зазначені 13 закладів отримали відповідні приписи, що були зроблені за результатами рейдів, здійснених фахівцями санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служби Києва протягом минулих вихідних.

«Дотримання маскового режиму працівниками закладів торгівлі та громадського харчування в умовах епідемії – це не добровільний, а обов’язковий захід, покликаний запобігти поширенню захворювання населення на ГРВІ та грип. Ми попереджали, що будемо контролювати дотримання такими закладами маскового режиму і застосовувати до порушників жорсткі санкції, від штрафів до закриття», – прокоментувала дії столичної влади перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

Мерія нагадує, що київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав директорів продовольчих ринків, магазинів та закладів громадського харчування суворо контролювати дотримання вимог маскового режиму усіма співробітниками. Крім того, він звернувся до киян та гостей міста з проханням не купувати жодної продукції у продавців, які не користуються захисними масками.